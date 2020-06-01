Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.

Эту информацию подтверждают источники "Европейской правды".

По данным одного из собеседников, это решение пока не согласовано с правительством Великобритании - по процедурам, Украина должна получить агреман на эту кандидатуру.

О намерении назначить послом действующего вице-премьера также заявила народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, которую цитирует "Интерфакс-Украина". По ее словам, Вадим Пристайко уйдет из правительства, поскольку на должность вице-премьера европейской и евроатлантической интеграции будет назначена Ольга Стефанишина.

"Я знаю, что Ольгу Стефанишину предлагают на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции, а Пристайко поедет послом в Лондон", - отметила Ирина Верещук после заседания фракции.

Как сообщалось ранее, информацию о предстоящем назначении Ольги Стефанишиной вице-премьером "Европейской правде" подтвердили два не связанным друг с другом источника.

Сейчас Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании является Наталья Галибаренко. Она была назначена на эту должность в августе 2015 года.