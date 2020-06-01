Аеропорт "Київ" повідомив про відновлення рейсів до ЄС вже з 16 червня

З 16 червня відновлюються рейси з міжнародного аеропорту "Київ".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці аеропорту.

Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія Мотор Січ.

Напрямки за якими відновиться авіасполучення вже з 16 червня: Belavia - Мінськ, LOT - Варшава, WizzAir - Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія), Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща).

Слід зазначити, що йдеться про заяву аеропорту, офіційного підтвердження від авіаліній наразі не було.

Відповідно до постанови уряду, відновлення рейсів з Києва можливе лише за умови виконання епідемічних умов, і станом на сьогодні Київ їм не відповідає.

Напередодні міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення.

Раніше повідомлялось, що авіасполучення між Україною і Австрією може відновитися після 23 червня. Також Україна розпочала переговорний процес з Туреччиною щодо відновлення авіаційного сполучення та туристичних подорожей.

Кіпр, з яким ідуть переговори про відкриття авіасполучення, зобов'язався покрити всі витрати для туристів, якщо хтось із них отримає позитивний результат тесту на коронавірус під час відпустки в острівній державі

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