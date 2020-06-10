У Німеччині різко поменшало міст з повітрям поганої якості  

У 2019 році кількість міст із поганою якістю повітря скоротилася більш ніж удвічі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Euractiv.

Федеральне агентство з питань навколишнього середовища (UBA) у вівторок опублікувало дані, згідно з якими 25 міст все ще перевищують ліміт на діоксид азоту (NO2).

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Утім за рік до цього таких міст було більше у понад два рази - 57.

Найгірша якість повітря у Німеччині зафіксована в Мюнхені, Дармштадті і Штутгарті.

Поліпшення якості повітря в 2019 році в основному пов'язане з вжитими політичними заходами.

До таких належать обмеження швидкості і заборона на водіння у так званих зонах низького рівня викидів, які станом на сьогодні встановлені в 58 містах Німеччини.

Також чистоті повітря сприяли технічне удосконалення транспортних засобів та більш широке використання електричних автобусів у системі громадського транспорту.

Президент UBA Дірк Месснер підкреслив, що зараз на тлі пандемії коронавірусу саме час змінити поведінку людей щодо мобільності.

"Ми обов'язково повинні взяти з собою позитивну картину з цієї кризи як ще одну причину для довгострокової трансформації в транспорті", - сказав він.

На тлі послаблення карантинних заходів рух у багатьох європейських містах знову швидко набрав обертів, оскільки багато людей все ще уникають автобусів і поїздів та замість них користуються автомобілями.