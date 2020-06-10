В Германии резко уменьшилось число городов с плохим воздухом

В 2019 году количество городов с плохим качеством воздуха сократилась более чем вдвое.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Euractiv.

Федеральное агентство по окружающей среде (UBA) во вторник опубликовало данные, согласно которым 25 городов все еще превышают лимит на диоксид азота (NO2).

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Впрочем, годом ранее таких городов было вдвое больше - 57.

Плохое качество воздуха в Германии зафиксировано в Мюнхене, Дармштадте и Штутгарте.

Улучшение качества воздуха в 2019 году в основном связано с принятыми политическими мерами.

К ним относятся ограничения скорости и запрет на вождение в так называемых зонах низкого уровня выбросов, на сегодня установлены в 58 городах Германии.

Также чистоте воздуха способствовали техническое усовершенствование транспортных средств и более широкое использование электрических автобусов в системе общественного транспорта.

Президент UBA Дирк Месснер подчеркнул, что сейчас на фоне пандемии коронавируса самое время изменить поведение людей по мобильности.

"Мы обязательно должны взять с собой положительную картину из этого кризиса как еще одну причину для долгосрочной трансформации в транспорте", - сказал он.

На фоне ослабления карантинных мероприятий движение во многих европейских городах снова быстро набрал обороты, поскольку многие люди все еще избегают автобусов и поездов и вместо них пользуются автомобилями.