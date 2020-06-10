В Германии резко уменьшилось число городов с плохим воздухом
В 2019 году количество городов с плохим качеством воздуха сократилась более чем вдвое.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Euractiv.
Федеральное агентство по окружающей среде (UBA) во вторник опубликовало данные, согласно которым 25 городов все еще превышают лимит на диоксид азота (NO2).
Впрочем, годом ранее таких городов было вдвое больше - 57.
Плохое качество воздуха в Германии зафиксировано в Мюнхене, Дармштадте и Штутгарте.
Улучшение качества воздуха в 2019 году в основном связано с принятыми политическими мерами.
К ним относятся ограничения скорости и запрет на вождение в так называемых зонах низкого уровня выбросов, на сегодня установлены в 58 городах Германии.
Также чистоте воздуха способствовали техническое усовершенствование транспортных средств и более широкое использование электрических автобусов в системе общественного транспорта.
Президент UBA Дирк Месснер подчеркнул, что сейчас на фоне пандемии коронавируса самое время изменить поведение людей по мобильности.
"Мы обязательно должны взять с собой положительную картину из этого кризиса как еще одну причину для долгосрочной трансформации в транспорте", - сказал он.
На фоне ослабления карантинных мероприятий движение во многих европейских городах снова быстро набрал обороты, поскольку многие люди все еще избегают автобусов и поездов и вместо них пользуются автомобилями.