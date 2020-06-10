Польща з 13 червня відкриє кордони для мешканців країн ЄС

У ніч з 12 на 13 червня Польща скасує контроль на внутрішніх кордонах ЄС для мешканців країн Шенгенської зони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Починаючи з 13 червня Польща скасовує контроль і обмеження на поїздки на внутрішніх кордонах Шенгену. Таку інформацію польська влада передала електронною поштою єврокомісару з внутрішніх справ", - підтвердив представник Єврокомісії Адальберт Янц.

Інформацію про те, що з суботи 13 червня Польща відкриває кордони для країн ЄС, підтвердив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Йдеться про кордони з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною. З цього моменту більше не буде обов'язкового двотижневого карантину при в'їзді в Польщу.

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Польща скасовує кордони недискримінаційним способом, тобто для всіх громадян країн Шенгенської зони. Це означає, що поляки з суботи 13 червня зможуть вільно подорожувати в ті країни Шенгенської зони, які відкриються для них. Таким чином, Польща виконала неформальний термін, визначений Єврокомісією. Брюссель заявив, що скасування контролю має відбутися до кінця місяця.

Багато країн, такі як Бельгія, вирішили зняти контроль з 15 червня.

"З 16 червня будуть можливі міжнародні рейси, хоча перевізники до цих рішень повинні адаптуватися і їм знадобиться, напевно, тиждень, два або три на підготовку сітки сполучень", - сказав Моравецький.

Коли Польща почне відкривати кордони для громадян країн, які не входять до ЄС, в тому числі для українців, поки невідомо.

Як повідомлялося, Європейська комісія рекомендуватиме державам-членам ЄС почати відкривати свої зовнішні кордони для мандрівників з-за меж блоку з 1 липня.