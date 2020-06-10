Польша с 13 июня откроет границы для жителей стран ЕС

В ночь с 12 на 13 июня Польша отменит контроль на внутренних границах ЕС для жителей стран Шенгенской зоны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Начиная с 13 июня Польша отменяет контроль и ограничения на поездки на внутренних границах Шенгена. Такую информацию польские власти передали по электронной почте еврокомиссару по внутренним делам", - подтвердил представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

Информацию о том, что с субботы 13 июня Польша открывает границы для стран ЕС, подтвердил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Речь идет о границах с Германией, Литвой, Чехией и Словакией. С этого момента больше не будет обязательного двухнедельного карантина при въезде в Польшу.

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Польша отменяет границы недискриминационным способом, то есть для всех граждан стран Шенгенской зоны. Это означает, что поляки с субботы 13 июня смогут свободно путешествовать в те страны Шенгенской зоны, которые откроются для них. Таким образом, Польша соблюла неформальный срок, определенный Еврокомиссией. Брюссель заявил, что отмена контроля должна состояться до конца месяца.

Многие страны, такие как Бельгия, решили снять контроль с 15 июня.

"С 16 июня будут возможны международные рейсы, хотя перевозчики до этих решений должны адаптироваться, и им понадобится, наверное, неделю, две или три на подготовку сетки сообщений", - сказал Моравецкий.

Когда Польша начнет открывать границы для граждан стран, не входящих в ЕС, в том числе для украинцев, пока неизвестно.

Как сообщалось, Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам ЕС начать открывать свои внешние границы для путешественников из-за пределов блока с 1 июля.