Слухання у справі MH17 відновляться 22 червня 

У другому блоці судового процесу у справі про збитий у небі над Донбасом малайзійський боїнг зроблено перерву до 22 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nederlands Dagblad.

Державна прокуратура Нідерландів завершила пояснення кримінального розслідування в середу і заявила, що вона готова до розгляду справи по суті.

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Через півтора тижня у захисту буде можливість виступити і відреагувати на все, що було представлено прокуратурою. Щоб дозволити захисту підготуватися, слухання були припинені до 10 ранку 22 червня.

Як відомо, на судовому процесі представлений захист тільки одного підозрюваного - росіянина Олега Пулатова. Під час засідання цього тижня адвокатка Пулатова скаржилася, що захисту не вистачає часу, адже важко наздогнати шість років слідства, тоді як адвокати працювали всього кілька місяців. Вона доводила, що коронавірус ускладнив роботу, і що нереально спілкуватися про справу онлайн.

Раніше повідомлялось, що чотирьом підозрюваним, які перебувають під судом за збиття літака рейсу MH17 в 2014 році, відмовили в імунітеті бійців однієї з воюючих сторін.

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