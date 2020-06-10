Слушания по делу MH17 возобновятся 22 июня

Во втором блоке судебного процесса по делу о сбитом в небе над Донбассом малайзийском боинге сделан перерыв до 22 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nederlands Dagblad.

Государственная прокуратура Нидерландов завершила объяснения уголовного расследования в среду и заявила, что она готова к рассмотрению дела по существу.

Через полторы недели у защиты будет возможность выступить и отреагировать на все, что было представлено прокуратурой. Чтобы разрешить защите подготовиться, слушания были приостановлены до 10 утра 22 июня.

Как известно, в процессе представлена защита только одного подозреваемого - россиянина Олега Пулатова. Во время заседания на этой неделе адвокат Пулатова жаловалась, что у защиты не хватает времени, ведь трудно догнать шесть лет следствия, тогда как адвокаты работали всего несколько месяцев. Она доказывала, что коронавирус усложнил работу, и невозможно общаться о деле онлайн.

Ранее сообщалось, что четырем подозреваемым, находящимся под судом за сбивание самолета рейса MH17 в 2014 году, отказали в иммунитете бойцов одной из воюющих сторон.

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