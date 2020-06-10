Переговірник ЄС щодо Brexit: Британія хоче від нас забагато

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє каже, що Британія прагне до торговельних відносин з Європейським Союзом, які занадто близькі до тих, які притаманні державі-члену.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Правда полягає в тому, що в багатьох областях Велика Британія вимагає набагато більше, ніж Канада, Японія або багато інших наших (торгових) партнери", - сказав Барньє на форумі в Брюсселі, маючи на увазі торгові угоди, які Британія хотіла б наслідувати.

"У багатьох областях вона прагне зберегти переваги держави-члена без обмежень. Вона прагне вибрати найбільш привабливі елементи єдиного ринку без будь-яких зобов'язань" – додав він.

Минулого тижня британський чиновник, який брав участь у переговорах, заявив, що ЄС повинен проявити більшу гнучкість у переговорах.

Згідно з умовами виходу Британії з ЄС, обидві сторони повинні досягти угоди до кінця жовтня, таким чином для досягнення угоди лишається близько чотирьох місяців.

Очікується, що британські чиновники проведуть переговори з Барньє в п'ятницю, перш ніж прем'єр-міністр Борис Джонсон зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Європейської ради Шарлем Мішелем в кінці цього місяця.

Нагадаємо, Європейський Союз заявив у минулу п'ятницю, що не було досягнуто жодного істотного прогресу в переговорах зі Сполученим Королівством про укладення угоди про вільну торгівлю після Brexit.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком. Лондон проти продовження перехідного періоду.