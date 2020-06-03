Brexit: британським банкам радять готуватися, що торгової угоди з ЄС не буде

Глава Банку Англії Ендрю Бейлі закликав найбільших кредиторів Британії активізувати підготовку до "Brexit без торгової угоди" на тлі зростаючих ознак того, що перемовини між Лондоном і Брюсселем зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Бейлі заявив під час розмови з керівниками банків у вівторок, що вони повинні прискорити планування для Британії, враховуючи закінчення перехідного періоду в кінці року без угоди.

Його висловлювання під час приватної розмови з банківськими босами привели до висновку, що в припущеннях Банку Англії щодо результату триваючих переговорів між Британією і Європейським Союзом стався зсув.

Уряд Бориса Джонсона неодноразово виключав можливість продовження перехідного періоду, і будь-яке прохання про продовження на один або два роки повинне бути офіційно подане до кінця цього місяця.

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Заключний раунд торгових переговорів до закінчення крайнього терміну в кінці червня почався на цьому тижні, але був ускладнений суперечками щодо прав на рибальство.

Переговори повинні завершитися в п'ятницю, і прорив виглядає недосяжним.

На цьому тижні офіс британського прем'єра заявив, що прем'єр-міністр, швидше за все, проведе переговори з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн до кінця місяця.

Завершення річного перехідного періоду без торговельної угоди означатиме, що обидві сторони будуть торгувати на менш привабливих умовах Світової організації торгівлі (СОТ) і матиме наслідки для корпоративних клієнтів банків у всіх основних секторах економіки.