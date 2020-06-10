Переговорщик ЕС по Brexit: Британия хочет от нас слишком много

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье говорит, что Британия стремится к торговым отношениям с Европейским Союзом, слишком близким к тем, которые присущи государству-члену.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Правда заключается в том, что во многих областях Великобритания требует гораздо больше, чем Канада, Япония или множество других (торговых) партнеров", - сказал Барнье на форуме в Брюсселе, имея в виду торговые соглашения, которым Британия хотела бы подражать.

"Во многих областях она стремится сохранить преимущества государства-члена без ограничений. Она стремится выбрать наиболее привлекательные элементы единого рынка без каких-либо обязательств", – добавил он.

На прошлой неделе британский чиновник, участвовавший в переговорах, заявил, что ЕС должен проявить большую гибкость в переговорах.

Согласно условиям выхода Британии из ЕС, обе стороны должны достичь соглашения до конца октября, таким образом для достижения соглашения остается около четырех месяцев.

Ожидается, что британские чиновники проведут переговоры с Барнье в пятницу, прежде чем премьер-министр Борис Джонсон встретится с президенткою Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в конце этого месяца.

Напомним, Европейский Союз заявил в минувшую пятницу, что не было достигнуто никакого существенного прогресса в переговорах с Соединенным Королевством о заключении соглашения о свободной торговле после Brexit.

Британия вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком. Лондон против продолжения переходного периода.