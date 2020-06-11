Іспанія оштрафувала принца Бельгії, який заразився коронавірусом на вечірці, за порушення карантинних обмежень.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це оголосила префектура міста Кордова.

Іспанія виписала бельгійському принцу Йоахіму штраф у розмірі 10 400 євро за участь у вечірці під час його подорожі до Кордови наприкінці травня.

28-річний Йоахім, племінник бельгійського короля Філіпа, вирушив з Бельгії до Іспанії на стажування. Під час цієї поїздки, 26 травня, він взяв участь у вечірці за участі 27 осіб. На той час це було порушенням, тому що дозволені були зібрання за участі не більше 15 осіб.

Два дні потому принц отримав позитивний результат на COVID-19.

У Йоахіма є 15 днів для того, щоб оскаржити штраф.

Нагадамо, з 8 червня більшість регіонів Іспанії перейшли вже до останнього етапу пом’якшення карантинних обмежень. 21 червня в країні завершиться дія надзвичайного стану.