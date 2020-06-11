Испания оштрафовала принца Бельгии, который заразился коронавирусом на вечеринке

Испания оштрафовала принца Бельгии, который заразился коронавируса на вечеринке, за нарушение карантинных ограничений.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом объявила префектура города Кордова.

Испания выписала бельгийскому принцу Йоахиму штраф в размере 10 400 евро за участие в вечеринке во время его путешествия в Кордову в конце мая.

28-летний Йоахим, племянник бельгийского короля Филиппа, отправился из Бельгии в Испанию на стажировку. Во время этой поездки, 26 мая, он принял участие в вечеринке с участием 27 человек. В то время это было нарушением, так как разрешены были собрания с участием не более 15 человек.

Два дня спустя принц получил положительный результат на COVID-19.

У Йоахима есть 15 дней для того, чтобы оспорить штраф.

Напомним, с 8 июня большинство регионов Испании перешли уже к последнему этапу смягчения карантина. 21 июня в стране завершится действие чрезвычайного положения.