Україна зробить зручнішим отримання віз для іноземців

Уряд ініціює зміни, які зроблять зручнішим отримання українських віз для іноземців.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, відповідні зміни запропонувало міністерство закордонних справ та підтримав Кабінет міністрів.

"Знайомство з Україною іноземця, який планує подорож, починається з отримання української візи. Іноді це взагалі перша зустріч з Україною. Враження від цієї зустрічі повинні бути якомога більш позитивними. Це має бути зустріч із сучасною прогресивною країною. Водночас, нова процедура також підвищить рівень безпеки подорожуючих", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нововведення дозволять закордонним дипломатичним установам оформлювати українські візи з використанням цифрових технологій збору біометричної інформації (відцифрованих відбитків пальців рук та відцифрованого образу обличчя).

В МЗС зазначають, що ці зміни дозволять "привести процедури до найкращих світових стандартів", гармонізувати законодавство у міграційній сфері та підвищити зручність і безпеку подорожей іноземців до України. Зміни також оптимізують взаємодію МЗС з іншими державними органами.

Для реалізації ініціативи, необхідно внести зміни до закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Законопроєкт мають винести на розгляд Верховної Ради "найближчим часом".

Нагадаємо, на початку місяця президент Володимир Зеленський заявив, що планує доручити МЗС розглянути можливість лібералізації візового режиму для туристів з низки країн.

На його думку, можливо скасувати візи для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії чи арабських країн, які приїздять в Україну як туристи.