Украина сделает более удобным получение виз для иностранцев

Кабмин инициирует изменения, которые сделают более удобным получение украинских виз иностранцами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, соответствующие изменения предложило министерство иностранных дел и поддержал Кабинет министров.

"Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатления от этой встречи должны быть как можно более позитивными. Это предстоящая встреча с современной прогрессивной страной. В то же время новая процедура также повысит уровень безопасности путешественников", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Нововведения позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием цифровых технологий сбора биометрической информации (отцифрованных отпечатков пальцев рук и оцифрованного образа лица).

В МИД отмечают, что эти изменения позволят "привести процедуры к лучшим мировым стандартам", гармонизировать законодательство в миграционной сфере и повысить удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину. Изменения также оптимизируют взаимодействие МИД с другими государственными органами.

Для реализации инициативы необходимо внести изменения в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Законопроект должны вынести на рассмотрение Верховной рады "в ближайшее время".

Напомним, в начале месяца президент Владимир Зеленский заявил, что планирует поручить МИД рассмотреть возможность либерализации визового режима для туристов из ряда стран.

По его мнению, возможно отменить визы для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.