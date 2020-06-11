Наїзд авто на групу людей у Мюнхені: трьох підозрюваних затримали

Поліція Мюнхена затримала трьох підозрюваних у наїзді автомобілем і побитті групи людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Поліція Мюнхена затримала трьох осіб, яких підозрюють у наїзді на групу осіб та їхньому побитті.

Нагадаємо, вчора вдень автомобіль в'їхав у групу людей в Мюнхені, після чого шестеро пасажирів авто вискочили з нього й напали на пішоходів, у деяких з них були ножі. Внаслідок наїзду та сутички троє осіб віком від 42 до 56 років отримали поранення і потрапили у лікарню; загрози для їхнього життя немає.

Речник поліції зазначив, що зараз досліджують мотивацію нападників. Їхні імена поки не розкривають.

За результатами попереднього розслідування, чимало вказує на те, що нападники і потерпілі знали один одного через байкерські клуби.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Герман вчора у коментарі Antenne Bayern заявив, що йдеться явно про "брутальні з’ясування стосунків між двома рокерськими бандами, про які поліції відомо".

"Це неприпустимо, щоб на вулицях Мюнхена відбувалися війни між бандами", - наголосив він.

Німецька газета Bild вчора повідомляла, що напад міг бути скоординованою атакою з метою помсти з боку членів мотоклубу Hells Angels.