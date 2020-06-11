Наезд авто на группу людей в Мюнхене: трех подозреваемых задержали

Полиция Мюнхена задержала трех подозреваемых в наезде автомобилем и избиении группы людей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Полиция Мюнхена задержала трех человек, которых подозревают в наезде на группу лиц и их избиении.

Напомним, вчера днем ​​автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене, после чего шестеро пассажиров авто выскочили из него и напали на пешеходов, у некоторых из нападавших были ножи. В результате наезда и столкновения три человека в возрасте от 42 до 56 лет получили ранения и попали в больницу; угрозы для их жизни нет.

Представитель полиции отметил, что сейчас исследуют мотивацию нападавших. Их имена пока не раскрывают.

По результатам предварительного расследования, многое указывает на то, что нападавшие и потерпевшие знали друг друга через байкерские клубы.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Герман вчера в комментарии Antenne Bayern заявил, что речь идет явно о "грубом выяснении отношений между двумя рокерскими бандами, о которых полиции известно".

"Это недопустимо, чтобы на улицах Мюнхена происходили войны между бандами", - подчеркнул он.

Немецкая газета Bild вчера сообщала, что нападение могло быть скоординированной атакой с целью мести со стороны членов мотоклуба Hells Angels.