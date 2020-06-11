Коронавірус в Італії: кількість нових випадків знижується, у 7 регіонах - жодного

В Італії продовжує знижуватися число нових випадків зараження коронавірусів, в семи регіонах за останню добу не було жодного випадку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

У середу було підтверджено 202 нових випадки зараження, днем ​​раніше повідомлялося про 283 випадки. Майже половина нових інфікованих підтверджені в Ломбардії - 99 осіб. Цей регіон найбільше постраждав від пандемії.

У той же час, в 7 регіонах з 20 - Апулії, Трентіно-Альто-Адідже, Абруццо, Сардинії, Валле-д'Аоста, Калабрії, Базилікате - нових випадків за добу немає.

За останні 24 години в Італії підтверджена 71 смерть від коронавірусу. Днем раніше повідомлялося про 79 померлих, але в ці дані входять померлі в інші періоди часу.

Десять регіонів Італії вчора не повідомляли про летальні випадки: Венето, Марке, Трентіно-Альто-Адідже, Сицилія, Умбрія, Сардинія, Валле-д'Аоста, Калабрія, Молізе і Базилікате.

В Італії на сьогодні налічується 31 710 осіб з коронавірусом, що на 1162 людини менше, ніж днем ​​раніше. З симптомами госпіталізовані 4320 осіб, в реанімації залишаються 249 пацієнтів.

Загальна кількість інфікованих в Італії з початку епідемії складає 235 763 осіб, в результаті хвороби померли 34 114 осіб. Кількість людей, які видужали і виписані з лікарень за добу зросла на 1293 до 169 939 осіб.

Нагадаємо, Греція та Австрія з 16 червня дозволять в'їзд громадянам Італії

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