Австрія з 16 червня дозволить в’їзд з 31 країни Європи, в тому числі Італії

Опівночі в ніч з 15 на 16 червня Австрія зніме на обмеження щодо поїздок з 31 європейської країни.

Про це заявив глава МЗС Австрії Александр Шалленберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

"В цілому ми відкриваємо австрійські кордони для всіх країн ЄС, Європейської економічної зони, але з урахуванням чотирьох важливих винятків: Швеції, Британії, Іспанії та Португалії", - заявив Шалленберг.

Слід зазначити, що Австрія раніше не збиралася відкривати кордон з Італією, що викликало критику з боку Рима.

З 16 червня кордон Австрії з Італією знову буде відкритий, однак МЗС категорично не рекомендує громадянам їздити до Ломбардії, яка найбільше постраждала від коронавірусу.

"Поради з глобальних подорожей міністерства закордонних справ (...) залишаються незмінними", - сказав міністр. Це означає, що якщо немає необхідності, то слід уникати поїздок за кордон і проводити відпустку в Австрії, говорить Шалленберг.

Минулого тижня повідомлялося, що Австрія скасувала всі обмеження на кордонах, пов'язані з коронавірусом, включаючи карантин, для всіх сусідніх країн, окрім Італії.

Нагадаємо, уряд Чехії оголосив про відкриття кордонів з Австрією та Німеччиною на десять днів раніше, ніж очікувалося.

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