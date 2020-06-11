Коронавирус в Италии: число новых случаев снижается, в 7 регионах - ни одного

В Италии продолжает снижаться число новых случаев заражения коронавирусом, в семи регионах за последние сутки не было ни одного случая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В среду было подтверждено 202 новых случая заражения, днем ранее сообщалось о 283 случаях. Почти половина новых инфицированных подтверждены в Ломбардии – 99 человек. Этот регион больше всего пострадал от пандемии.

В то же время, в 7 регионах - Апулии, Трентино-Альто-Адидже, Абруццо, Сардинии, Валле-д'Аосте, Калабрии, Базиликате - новых случаев за сутки нет.

За последние 24 часа в Италии подтверждена 71 смерть от коронавируса. Днем ранее сообщалось о 79 смертях, но в эти данные входят умершие в другие периоды времени.

В Ломбардии в последний день было зарегистрировано 32, а вчера было 15. Общее число жертв, таким образом, увеличивается до 34,114.

Десять регионов Италии вчера не сообщали о летальных случаях: Венето, Марке, Трентино-Альто-Адидже, Сицилия, Умбрия, Сардиния, Валле-д'Аоста, Калабрия, Молизе и Базиликата.

В Италии на сегодня насчитывается 31 710 человек с коронавирусом, что на 1162 человека меньше, чем днем ранее. С симптомами госпитализированы 4320 человек, в реанимации остаются 249 пациентов.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии составляет 235 763 человек, в результате болезни умерли 34 114 человек. Количество выздоровевших и выписанных больных за сутки возросло на 1293 человек до 169 939.

Напомним, Греция и Австрия с 16 июня разрешат въезд гражданам Италии.

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