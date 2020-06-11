Президент Хорватії жорстко розкритикував Орбана за територіальні претензії

Президент Хорватії Зоран Міланович розкритикував угорського прем'єр-міністра, заявивши, що Віктору Орбану не можна довіряти, коли він стверджує, що у нього немає територіальних претензій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1 info.

Напруженість між двома країнами спалахнула після того, як в суботу Орбан відкрив поблизу зі Словаччиною пам'ятник "Угорській Голгофі", приурочений до 100-річчя підписання Тріанонської угоди, за якою Угорщина втратила дві третини своєї території

На пам'ятнику зображена карта колишніх угорських територій з частинами нинішніх Австрії, Словенії, Словаччини, Румунії, України та Хорватії – 12,5 тисячі населених пунктів. Серед них і найбільший хорватський морський порт, місто Рієка на Адріатичному морі.

Хорватія висловила Будапешту протест через це, але прем'єр-міністр Андрей Пленкович пізніше сказав, що Орбан запевнив його в телефонній розмові, що у нього немає ніяких претензій на хорватську територію.

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"Як і Пленковича, він запевнив мене, що все в порядку, але якщо він обдурить вас один раз - винен він, а якщо він обдурить вас вдруге – то дурень вже ви", - сказав Міланович.

"Ми знаємо, хто такий Орбан і що він відстоює, це нічого доброго не означає", - додав президент.

Після приходу до влади в 2010 році Віктор Орбан почав нав'язливу національну політику, спрямовану на об'єднання угорців після того, що він вважає фрагментацією країни.

Міланович вважає, що з Будапешта постійно надходять "скарги і голосіння" про те, що Угорщина втратила в результаті Тріанонського договору.

"Якщо хтось і повинен плакати через те, що після програної війни їм тісно на маленькій території, так це німці, їх дійсно дуже багато на маленькій території. Але ви не почуєте плачу з Німеччини. Ви чуєте це від тих, хто мріє про угорську Рієку і Трансільванію", - сказав Міланович.

Він зазначив, що в Хорватії теж є люди, які думають, що, оскільки в Угорщині Хорват - найпоширеніше прізвище, то Будапешт повинен бути хорватським містом. "Але це нісенітниця", - додав президент Хорватії.

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