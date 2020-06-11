В МЗС розказали, що безвіз дав українцям за три роки

Рішення про запровадження безвізового режиму з ЄС три роки тому стало значним кроком на шляху до європейської інтеграції України.

Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій до третьої річниці функціонування безвізового режиму з Європейським Союзом, повідомляє "Європейська правда".

"Рішення про скасування віз для громадян України стало без перебільшення історичною і суспільно-політичною подією у наших відносинах", - заявило в МЗС.

Міністерство нагадало, що завдяки безвізу були усунуті штучні бар’єри для міжлюдських контактів і завдяки цьому з 11 червня 2017 року громадяни України змогли здійснити близько 49 мільйонів подорожей до Європи.

"Це не лише сухі цифри – це 49 мільйонів зустрічей з рідними і близькими, ділових поїздок, туристичних подорожей, культурних заходів та спортивних змагань. Скасування віз стало ознакою високого рівня довіри і готовності відкрити наші суспільства одне одному", - вважають в МЗС.

В міністерстві сподіваються, що внаслідок скасування незабаром карантинних обмежень та відкриття зовнішніх кордонів ЄС безвізові поїздки для українців відновляться і стануть одним із факторів економічного зростання, розширення можливостей для бізнесу та залучення інвестицій.

Сьогодні рівно три роки, як громадяни України з біометричними паспортами отримали можливість безвізових поїздок до країн Європейського Союзу (окрім Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

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