В МИД рассказали, что безвиз дал украинцам за три года

Решение о введении безвизового режима с ЕС три года назад стало значительным шагом на пути к европейской интеграции Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном к третьей годовщине функционирования безвизового режима с Европейским Союзом, сообщает "Европейская правда".

"Решение об отмене виз для граждан Украины стало без преувеличения историческим и общественно-политическим событием в наших отношениях", - заявили в МИД.

В министерстве напомнили, что благодаря безвизу были устранены искусственные барьеры для межчеловеческих контактов и благодаря этому с 11 июня 2017 года граждане Украины смогли осуществить около 49 миллионов путешествий в Европу.

"Это не только сухие цифры - это 49 миллионов встреч с родными и близкими, деловых поездок, туристических путешествий, культурных мероприятий и спортивных соревнований. Отмена виз стала признаком высокого уровня доверия и готовности открыть наши общества друг другу", - считают в МИД.

В министерстве надеются, что в результате отмены вскоре карантина и открытия внешних границ ЕС безвизовые поездки для украинцев восстановятся и станут одним из факторов экономического роста, расширения возможностей для бизнеса и привлечения инвестиций.

Сегодня ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, входящие в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС.

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