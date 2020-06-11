Украинская делегация в пятницу посетит Париж для переговоров по Донбассу

Украинская делегация в пятницу 12 июня осуществит рабочую поездку в Париж для проведения переговоров по Донбассу.

Об этом в четверг вечером сообщили в пресс-службе офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что в рамках рабочего визита в Беларусь украинская делегация в четверг встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. "Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлин 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", - сообщили в офисе президента.

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В сообщении не уточняется, кто именно войдет в состав делегации. Также известно, с кем планируются встречи в Париже.

Ранее визит в Париж анонсировал глава офиса президента Андрей Ермак. Его заявление прозвучало во время визита в Берлин, где украинская делегация обсуждала вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе.