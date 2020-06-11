ДБР двічі повідомило про підозру заступнику глави МЗС, який фігурує у справі Порошенка 

ДБР повторно повідомило про підозру заступнику міністра закордонних справ Єгору Божку після того, як суд визнав, що Божок не порушував закон, виконавши указ Порошенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Божок розповів у відповідь на запит "Укрінформу".

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань вважає, що Петро Порошенко у липні 2018 року схилив до незаконного рішення Божка, який на той час очолював Службу зовнішньої розвідки.

У липні 2018 року Порошенко своїм указом призначив першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки скандального Сергія Семочка. На виконання президентського указу Божок видав наказ, за яким рішення президента оголосили особовому складу служби, а Семочко приступив до виконання своїх обов’язків.

Як розповів Божок, 10 квітня цього року ДБР за погодженням з Офісом генпрокурора України оголосило йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень в умовах особливого періоду.

За його словами, 21 квітня Печерський райсуд столиці, а також 9 червня Апеляційний суд міста Києва, розглядаючи клопотання Офісу генпрокурора про обрання йому запобіжного заходу, визнали зазначену підозру необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.

Як повідомляє посадовець, суд мотивував своє рішення тим, що до повноважень президента належать призначення на посади та звільнення з посад, в тому числі голови, першого заступника та заступника голови СЗР.

Згідно з Конституцією, укази президента є обов’язковими для виконання, а тому, зважаючи на наведені вище норми Конституції, у голови СЗР не було підстав не виконувати указ президента, зазначив Божок.

Водночас 10 червня ДБР за погодженням з Офісом генпрокурора вручило Божку другу підозру.

"Ігноруючи зазначенні рішення суду, вже 10 червня цього року ДБР за погодженням з Офісом генпрокурора України вручило мені другу підозру, яка повністю повторює фабулу попередньої і містить лише косметичні зміни в частині правової кваліфікації мого нібито злочину. Тепер ДБР та Офіс генпрокурора України стверджують, що вище перераховані дії я вчинив, будучи підбуреним колишнім президентом України Петром Порошенком шляхом його, на думку ДБР та Офісу генпрокурора, завідомо незаконного указу", - зазначив Божок.

Наразі ДБР і Офіс генпрокурора мають намір клопотати в суді про обрання Божку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2 млн грн.