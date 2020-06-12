У Молдові рекордне добове зростання кількості хворих на коронавірус

У Молдові зареєстрували рекордне добове зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ESP.

У Молдові на вечір 11 червня зареєстрували рекордне з початку епідемії добове зростання кількості хворих на коронавірус – 406 випадків за добу, з них 20 – медики.

При цьому, показник попередньої доби – 296 нових хворих – також був рекордним з початку епідемії.

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Таким чином, у Молдові з населенням 3,5 млн загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 10 727. Померли за добу 4 хворих, з початку епідемії – 375.

Водночас, за словами прем’єра Іона Кіку, уряд не збирається повертати карантинні обмеження, тому що у разі зупинки економіки "настане фінансовий колапс".

"Можливо, якби деякі безвідповідальні політики не заблокували, без якихось виправданих причин, кредит від Росії обсягом близько 4,2 млрд леїв, ми б розглянули можливості зберегти карантин ще на якийсь час. Ці гроші дали б нам можливість профінансувати якісь заходи підтримки для населення та бізнесу. Але без поступового відновлення економічної діяльності, в країні настане фінансовий та бюджетний колапс… Ми не можемо залишити людей без засобів до існування", - заявив прем’єр.

За його словами, Молдова планує повністю відновити усі види економічної діяльності до 30 червня.

Нагадаємо, у рамках послаблення карантинних обмежень з 1 червня в країні відновили роботу ринки, а з 8 червня - торгові центри, окрім фудкортів.

Водночас, вже 9 червня з'явилися повідомлення, що у Кишиневі готують додаткові місця для пацієнтів з коронавірусом через зростання кількості хворих.

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