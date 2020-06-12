В Албанії три дні поспіль – рекордне зростання кількості нових хворих

Албанія може повернути частину "коронавірусних" обмежень у зв’язку з рекордним зростанням кількості нових хворих та госпіталізованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама увечері 11 червня звернувся до громадян та бізнесу з проханням вжити заходів проти поширення COVID-19, зауваживши, що за попередні три дні в Албанії госпіталізовано рекордну кількість людей – більше, ніж на піку епідемії в середині квітня.

Голова уряду зазначив, що не хоче влаштовувати "каральний наступ" на підприємства, які не дотримуються заходів безпеки, але подальший розвиток подій залежить від відповідальності людей.

"Якщо кількість госпіталізованих продовжуватиме зростати і збільшуватиметься кількість тих, хто потребує апаратів штучної вентиляції легень, то Албанії доведеться починати спочатку", - заявив Еді Рама.

За даними Міністерства охорони здоров'я Албанії, ситуація погіршилась через порушення громадянами та підприємствами правил щодо дистанції, "маскового режиму" та заходів особистої гігієни.

Станом на 11 червня, в Албанії з 2,8 млн населення з початку епідемії підтвердили 1385 випадків коронавірусу. З них понад 120 зафіксували за останні три дні, причому всі три добові показники – рекордні за час епідемії. Близько половини нових випадків фіксують у столиці Тирані.

Ця тенденція потенційно ставить під загрозу включення Албанії до списку країн, для громадян яких ЄС відкриє кордони з 1 липня.

Карантинні обмеження в Албанії були одними з найжорсткіших у Європі. Країна почала послаблювати їх з кінця квітня. Під час останнього послаблення, 1 червня, відкрили сухопутні кордони з сусідніми країнами та почали відкривати пляжі.

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