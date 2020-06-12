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В Албанії три дні поспіль – рекордне зростання кількості нових хворих

П'ятниця, 12 червня 2020, 10:01

Албанія може повернути частину "коронавірусних" обмежень у зв’язку з рекордним зростанням кількості нових хворих та госпіталізованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама увечері 11 червня звернувся до громадян та бізнесу з проханням вжити заходів проти поширення COVID-19, зауваживши, що за попередні три дні в Албанії госпіталізовано рекордну кількість людей – більше, ніж на піку епідемії в середині квітня.

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Голова уряду зазначив, що не хоче влаштовувати "каральний наступ" на підприємства, які не дотримуються заходів безпеки, але подальший розвиток подій залежить від відповідальності людей.

"Якщо кількість госпіталізованих продовжуватиме зростати і збільшуватиметься кількість тих, хто потребує апаратів штучної вентиляції легень, то Албанії доведеться починати спочатку", - заявив Еді Рама.

За даними Міністерства охорони здоров'я Албанії, ситуація погіршилась через порушення громадянами та підприємствами правил щодо дистанції, "маскового режиму" та заходів особистої гігієни.

Станом на 11 червня, в Албанії з 2,8 млн населення з початку епідемії підтвердили 1385 випадків коронавірусу. З них понад 120 зафіксували за останні три дні, причому всі три добові показники – рекордні за час епідемії. Близько половини нових випадків фіксують у столиці Тирані.

Ця тенденція потенційно ставить під загрозу включення Албанії до списку країн, для громадян яких ЄС відкриє кордони з 1 липня.

Карантинні обмеження в Албанії були одними з найжорсткіших у Європі. Країна почала послаблювати їх з кінця квітня. Під час останнього послаблення, 1 червня, відкрили сухопутні кордони з сусідніми країнами та почали відкривати пляжі. 

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