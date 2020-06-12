В Молдове – рекордное суточное увеличение числа больных коронавирусом

В Молдове зарегистрировали рекордный суточный рост количества больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ESP.

В Молдове на вечер 11 июня зарегистрировали рекордное с начала эпидемии суточный рост количества больных коронавирусом - 406 случаев в сутки, из них 20 - медики.

При этом показатель предыдущих суток - 296 новых больных - также был рекордным с начала эпидемии.

Таким образом, в Молдове с населением 3,5 млн общее количество инфицированных с начала эпидемии выросло до 10 727. Умерли за сутки четверо больных, с начала эпидемии - 375.

Однако, по словам премьера Иона Кику, правительство не собирается возвращать карантин, так как в случае остановки экономики "наступит финансовый коллапс".

"Возможно, если бы некоторые безответственные политики не заблокировали, без каких-либо оправданных причин, кредит от России в размере около 4,2 млрд леев, мы бы рассмотрели возможности сохранить карантин еще на некоторое время. Эти деньги дали бы нам возможность профинансировать какие меры поддержки для населения и бизнеса. Но без постепенного восстановления экономической деятельности в стране наступит финансовый и бюджетный коллапс... Мы не можем оставить людей без средств к существованию", - заявил премьер.

По его словам, Молдова планирует полностью восстановить все виды экономической деятельности до 30 июня.

Напомним, в рамках ослабление карантина с 1 июня в стране возобновили работу рынки, а с 8 июня - торговые центры, кроме фудкорта.

В то же время, уже 9 июня явились сообщения, в Кишиневе готовят дополнительные места для пациентов с коронавирусом из-за роста количества больных.

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