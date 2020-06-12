Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію

Вірменія на 1 місяць продовжила надзвичайний стан, запроваджений для стримування поширення коронавірусу, через продовження епідемії в країні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Армении", про це оголосив прем’єр країни Нікол Пашинян.

Уряд Вірменії вирішив на місяць продовжити надзвичайний стан через продовження епідемії в країні - до 13 липня.

Читайте також У Молдові рекордне добове зростання кількості хворих на коронавірус

З початку червня епідемія в країні почала посилюватися: з 2 червня, добовий приріст заражень різко зріс і відтоді лише декілька разів опускався до менше 500 нових хворих за добу. Рекордне зростання зафіксували 5 червня – 766 нових хворих.

Зазначимо, що населення Вірменії приблизно дорівнює населенню Києва – близько 3 мільйонів осіб.

За останню добу у Вірменії зафіксували 612 нових заражень коронавірусом та 18 смертей.

Ще 4 червня прем’єр повідомив, що лікарні не встигають приймати пацієнтів, які потребують госпіталізації

За його словами, кількість місць продовжили збільшувати, але на сьогодні ситуація залишається критичною.

"Сто осіб знаходяться у критичному стані, лікарні переповнені, а з 239 ліжок у реанімаціях зайняті 204", - заявив Пашинян.

Загальна кількість заражень в країні досягла 15281, з них померли – 258, одужали близько 5640, продовжують лікування – близьо 9300.

Читайте також: Від Бергамо до Вірменії: як послаблення карантину змінило епідемію в Європі.