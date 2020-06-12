Армения на месяц продлевает чрезвычайное положение из-за эпидемии

Армения на месяц продлила чрезвычайное положение, введенное для сдерживания распространения коронавируса, из-за продолжающейся эпидемии в стране.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Армении", об этом объявил премьер страны Никол Пашинян.

Правительство Армении решило на месяц продлить чрезвычайное положение из-за продолжения эпидемии в стране - до 13 июля.

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С начала июня эпидемия в стране начала усиливаться: со 2 июня суточный прирост заражений резко вырос и с тех пор лишь несколько раз опускался до менее 500 новых больных в сутки. Рекордный рост зафиксировали 5 июня - 766 новых больных.

Отметим, что население Армении примерно равно населению Киева - около 3 миллионов человек.

За последние сутки в Армении зафиксировали 612 новых заражений коронавируса и 18 смертей.

Еще 4 июня премьер сообщил, что больницы не успевают принимать пациентов, нуждающихся в госпитализации

По его словам, количество мест продолжили увеличивать, но на сегодняшний день ситуация остается критической.

"Сто человек находятся в критическом состоянии, больницы переполнены, а из 239 коек в реанимации заняты 204", - заявил Пашинян.

Общее количество заражений в стране достигла 15281, из них умерли - 258, выздоровели около 5640, продолжают лечение - около 9300.

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