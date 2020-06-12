Шотландія і Уельс просять Джонсона продовжити перехідний період після Brexit

Лідери Шотландії та Уельсу закликали прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона в п'ятницю продовжити перехідний період з Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Хоча ми сподіваємося, що в другій половині цього року почнеться відновлення економіки, ми вважаємо, що вихід з перехідного періоду в кінці року буде надзвичайно необачним", - написали у своєму листі Джонсону перший міністр Шотландії Нікола Стерджен і перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд.

"Це призвело б до ще одного дуже значного економічного і соціального шоку на додаток до кризи COVID-19, вдаривши по підприємствах, резерви яких у багатьох випадках вже вичерпані, що призвело б до ще більшого закриття бізнесу і робочих місць" – вважають перші міністри.

Раніше повідомлялося, що Джонсон збирається полетіти в Брюссель для своїх перших особистих переговорів з європейськими лідерами за більш ніж чотири місяці. Однак цей візит так і не відбувся. Лідери ЄС проведуть відеоконференцію з Борисом Джонсоном про стан переговорів щодо Brexit в понеділок, 15 червня

Переговори по Brexit практично зайшли в глухий кут і це при тому, що сторони повинні до 1 липня дійти згоди про те, чи буде продовжено перехідний період.

Джонсон і його уряд неодноразово наполягали на тому, що вони не хочуть продовжувати період, який закінчується 31 грудня.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.