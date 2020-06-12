Шотландия и Уэльс просят Джонсона продолжить переходный период после Brexit

Лидеры Шотландии и Уэльса призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в пятницу продолжить переходный период с Европейским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Хотя мы надеемся, что во второй половине этого года начнется восстановление экономики, мы считаем, что выход из переходного периода в конце года будет очень опрометчивым", - написали в своем письме Джонсону первый министр Шотландии Никола Стерджен и первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.

"Это привело бы к еще одному очень значительному экономическому и социальному шоку в дополнение к кризису COVID-19, ударив по предприятиям, резервы которых во многих случаях уже исчерпаны, что привело бы к еще большему закрытия бизнеса и рабочих мест", - считают первые министры.

Ранее сообщалось, что Джонсон собирается полететь в Брюссель для своих первых личных переговоров с европейскими лидерами по более чем четыре месяца. Однако этот визит так и не состоялся. Лидеры ЕС проведут видеоконференцию с Борисом Джонсоном о состоянии переговоров по Brexit в понедельнику, 15 июня

Переговоры по Brexit практически зашли в тупик и это при том, что стороны должны до 1 июля договориться о том, будет ли продлен переходный период.

Джонсон и его правительство неоднократно настаивали на том, что они не хотят продлевать период, который заканчивается 31 декабря.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.