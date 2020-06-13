П’ята частина коронавірусних хворих в Британії підхопила вірус в лікарні

Кожен п'ятий хворий на коронавірус у Великій Британії заразився ним, перебуваючи у лікарні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Telegraph.

На піку пандемії передача вірусу через лікарняні палати становила 22% випадків Covid-19 у лікарнях та 11% смертей.

Науково-консультативна група з надзвичайних ситуацій (SAGE), яка опублікувала такі дані вчора, також говорить, що "дуже ймовірно, що реальні цифри вищі", оскільки вони не включають персонал або пацієнтів, які відвідують амбулаторні установи.

Розслідування також підтвердили, що керівники органів охорони здоров'я не давали лікарням вказівок щодо соціального дистанціювання до середини травня.

Рекомендації Public Health England( PHE), які наказують персоналу переглянути спосіб огляду палат і "звести до мінімуму тісні контакти", як повідомляється, було випущено тільки 18 травня, майже через два місяці після того, як Британія увійшла в режим карантину 23 березня.

Ці цифри тепер спонукали NHS England написати в кожну лікарню і терапевтичну практику, щоб сприяти більшому соціальному дистанціюванню між співробітниками.

Як повідомлялося, коронавірус був завезений до Великої Британії щонайменше 1300 окремими випадками, абсолютна більшість яких походила з Європи.