Коронавірус потрапив у Британію принаймні через 1300 випадків і переважно з Європи

Коронавірус був завезений до Великої Британії щонайменше 1300 окремими випадками, абсолютна більшість яких походила з Європи.

Це показав аналіз, проведений британським консорціумом Covid-19 Genomics (Cog-UK), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Результат дослідження повністю спростовує ідею про те, що один "нульовий пацієнт" почав спалах у Великій Британії.

Аналіз також показує, що Китай, де почалася пандемія, мав незначний вплив на випадки захворювання у Британії.

Дослідники проаналізували генетичний код зразків вірусу, взятих у понад 20 тисяч осіб, інфікованих коронавірусом в країні. Вони виявили, що епідемія має не одне походження, а як мінімум 1356.

У кожному з цих випадків хтось привіз інфекцію в Велику Британію з-за кордону і в результаті вірус почав поширюватися.

Натомість перші випадки прийшли в основному з європейських країн. Епідемія коронавірусу в Британії була в основному спричинена поїздками з Італії (14%) в кінці лютого, Іспанії (34%) на початку-в середині березня і Франції (29%) в середині-кінці березня.

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За оцінками дослідження, 80% цих перших випадків захворювання надійшли в країну в період з 28 лютого по 29 березня. Саме в той час у Британії обговорювалося питання про те, чи слід запровадити жорсткий карантин. Після цього кількість нових імпортованих випадків швидко зменшилася.

Британія найбільше в Європі постраждала від епідемії коронавірусу. За офіційними останніми даними, майже 290 тисяч людей були інфіковані вірусом, 40 883 померли.









