Пятая часть коронавирусных больных в Британии подхватила вирус в больнице

Каждый пятый больной на коронавирус в Великобритании заразился им, находясь в больнице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Telegraph.

На пике пандемии передача вируса через больничные палаты составляла 22% случаев Covid-19 в больницах и 11% смертей.

Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая опубликовала такие данные вчера, также говорит, что "очень вероятно, что реальные цифры выше, поскольку они не включают персонал или пациентов, которые посещают амбулаторные учреждения.

Расследование также подтвердили, что руководители органов здравоохранения не давали больницам указаний по социальному дистанцированию до середины мая.

Рекомендации Public Health England( PHE), которые предписывают персоналу пересмотреть способ осмотра палат и "свести к минимуму тесные контакты", как сообщается, было выпущено только 18 мая, почти через два месяца после того, как Великобритания вошла в режим карантина 23 марта.

Эти цифры теперь побуждали NHS England написать в каждую больницу и терапевтическую практику, чтобы способствовать большему социальному дистанцированию между сотрудниками.