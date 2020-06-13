Прем'єра Італії три години допитували про дії уряду під час пандемії 

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте був допитаний прокурорами в п'ятницю про реакцію країни на спалах коронавірусу, який забрав життя понад 34 000 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прокурори з Бергамо, одного з північних міст, найбільш постраждалих від пандемії, з'ясовують, чому постраждалі невеликі міста не були заблоковані раніше під час спалаху, коли число інфекцій швидко зростало.

Конте, який був допитаний як свідок протягом трьох годин у своєму офісі в Римі і не перебуває під кримінальним слідством, пізніше сказав журналістам через свого представника: "Я хотів пояснити кожен етап до найдрібніших деталей".

Прокурори також допитали міністра внутрішніх справ Лучану Ламоргезе і міністра охорони здоров'я Роберто Сперанцу.

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В інтерв'ю кільком італійським газетам у п'ятницю Конте заявив, що розповість прокурорам все, що знає, і не турбується про те, що протии нього особисто можуть почати розслідування.

Якби це сталося, то це, ймовірно, послабило б і без того нестійкий коаліційний уряд і підлило б олії у вогонь частих спекуляцій про те, що Конте може бути зміщений, незважаючи на його високі особисті рейтинги схвалення в опитуваннях громадської думки.

Регіон Ломбардія, в який входить Бергамо, був початковим епіцентром спалаху вірусу в Італії і до сих пір залишається найбільш ураженим з її 20 регіонів, на частку якого припадає близько половини всіх смертей і більшість нових інфекцій.

Рішення не ізолювати Бергамо і прилеглі міста було одним з найбільш спірних епізодів епідемії.

Нагадаємо, вибіркове тестування жителів провінції Бергамо на антитіла до коронавірусу показало позитивний результат у 57% протестованих.

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