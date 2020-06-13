Поліція Лондона запровадила обмеження перед антирасистськими протестами

Поліція Лондона наклала обмеження на кілька груп активістів напередодні запланованих протестів у столиці в ці вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Столична поліція повідомила, що в суботу в столиці заплановані кілька акцій протесту, в тому числі демонстрація Black Lives Matter.

Нові умови, викладені на cайті поліції, поширюються на рух Black Lives Matter, а також на ліві і праві групи, які повідомили про свій намір провести демонстрацію в суботу.

Обмеження передбачають, що демонстранти Black Lives Matter повинні дотримуватися певного маршруту між Гайд-парком і Трафальгарською площею, де їм буде дозволено проводити акцію до 17.00.

Аналогічні правила, що застосовуються до правих груп, вимагають, щоб вони збиралися на Парламентській площі і в деяких частинах Вайтхолу, знову ж таки до 17.00.

У поліції заявили, що поліцейські регулярно розмовляють з організаторами до і під час заходу, щоб звести до мінімуму заворушення.

Але поліція попередила протестувальників, щоб вони взагалі не відвідували захід через пандемію коронавірусу.

" Ми просимо вас не приїжджати в Лондон, і нехай ваші голоси будуть почуті іншими шляхами", - сказав командир поліції Бас Джавід.

Обмеження з'явилися в результаті насильства і серйозних заворушень у Вестмінстері під час протестів в минулі вихідні.

Хоча поліція заявила, що ці демонстрації в цілому були мирними, були проведені десятки арештів і 27 поліцейських отримали поранення.

Напередодні триденних демонстрацій у Лондоні міська влада закрила щитами пам’ятник Вінстону Черчиллю біля парламенту та військовий меморіал Кенотаф у центральній частині міста, аби захистити їх від вандалів.