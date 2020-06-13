Полиция Лондона ввела ограничения перед антирасистскими протестами

Полиция Лондона наложила ограничения на несколько групп активистов накануне запланированных протестов в столице в эти выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Столичная полиция сообщила, что в субботу в столице запланированы несколько акций протеста, в том числе демонстрация Black Lives Matter.

Новые условия, изложенные на сайте полиции, распространяются на движение Black Lives Matter, а также на левые и правые группы, которые сообщили о своем намерении провести демонстрацию в субботу.

Ограничения предполагают, что демонстранты Black Lives Matter должны следовать определенному маршруту между Гайд-парком и Трафальгарской площадью, где им будет разрешено проводить акцию до 17.00.

Аналогичные правила применяются к правым группам, требуют, чтобы они собирались на Парламентской площади и в некоторых частях Уайтхола, опять же до 17.00.

В полиции заявили, что полицейские регулярно разговаривают с организаторами до и во время мероприятия, чтобы свести к минимуму беспорядки.

Но полиция предупредила протестующих, чтобы они вообще не посещали запад из-за пандемии коронавируса.

" Мы просим вас не приезжать в Лондон, и пусть ваши голоса будут услышаны другими путями", - сказал командир полиции Бас Джавид.

Ограничения появились в результате насилия и серьезных беспорядков в Вестминстере во время протестов в минувшие выходные.

Хотя полиция заявила, что эти демонстрации в целом были мирными, были проведены десятки арестов и 27 полицейских получили ранения.