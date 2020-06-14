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У Парижі сталися сутички під час антирасистської демонстрації

Неділя, 14 червня 2020, 10:56

Французька поліція в суботу застосувала сльозогінний газ до демонстрантів в центрі Парижа, де тисячі людей зібралися на демонстрацію проти расизму і насильства з боку правоохоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протест був організований прихильниками Адами Траоре, 24-річного темношкірого чоловіка, який помер в 2016 році після затримання в поліції під Парижем. Протестуючі не отримували згоду поліції на проведення акції.

Мітингувальники і правозахисники звинувачують правоохоронців у жорсткому поводженні з мігрантами.

Спочатку акція проходила мирно, проте через декілька годин почалися сутички з поліцією, деякі демонстранти кидали в правоохоронців пляшки та каміння.

 

Поліція застосувала проти протестуючих сльозоточивий газ, після чого натовп розійшовся.

Протести у Франції тривають уже другий тиждень попри заборону на масові зібрання через коронавірус. Про загибель Траоре знову заговорили через порівняння зі смертю Джорджа Флойда в США.

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