У Парижі сталися сутички під час антирасистської демонстрації

Французька поліція в суботу застосувала сльозогінний газ до демонстрантів в центрі Парижа, де тисячі людей зібралися на демонстрацію проти расизму і насильства з боку правоохоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протест був організований прихильниками Адами Траоре, 24-річного темношкірого чоловіка, який помер в 2016 році після затримання в поліції під Парижем. Протестуючі не отримували згоду поліції на проведення акції.

Beautiful scenes from #France.

Protesters #FightBack as they try to save a fellow protester from police detention during a protest against police brutality in #Paris, following a call from the #JusticePourAdama and #BlackLivesMatter movements.

Against State repression! pic.twitter.com/B1dGwSkw62