У Парижі сталися сутички під час антирасистської демонстрації

Французька поліція в суботу застосувала сльозогінний газ до демонстрантів в центрі Парижа, де тисячі людей зібралися на демонстрацію проти расизму і насильства з боку правоохоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протест був організований прихильниками Адами Траоре, 24-річного темношкірого чоловіка, який помер в 2016 році після затримання в поліції під Парижем. Протестуючі не отримували згоду поліції на проведення акції.

Beautiful scenes from #France.

Protesters #FightBack as they try to save a fellow protester from police detention during a protest against police brutality in #Paris, following a call from the #JusticePourAdama and #BlackLivesMatter movements.

Against State repression! pic.twitter.com/B1dGwSkw62 — th1an1 (@th1an1) June 13, 2020

Мітингувальники і правозахисники звинувачують правоохоронців у жорсткому поводженні з мігрантами.

Спочатку акція проходила мирно, проте через декілька годин почалися сутички з поліцією, деякі демонстранти кидали в правоохоронців пляшки та каміння.

Поліція застосувала проти протестуючих сльозоточивий газ, після чого натовп розійшовся.

Протести у Франції тривають уже другий тиждень попри заборону на масові зібрання через коронавірус. Про загибель Траоре знову заговорили через порівняння зі смертю Джорджа Флойда в США.