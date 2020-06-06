У ще кількох містах Франції пройшли акції проти насильства поліції

У ще чотирьох містах Франції пройшли акції проти расизму та насильства поліції, на тлі протестів у США після вбивства беззбройного афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У п’ятницю, 5 червня, у ще чотирьох містах Франції – Страсбурзі, Клемон-Феррані, Каені та Руані відбулися акції протесту проти расизму та насильства поліції.

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Залежно від міста, у них взяли участь від близько тисячі до кількох тисяч людей.

Учасники прийшли з плакатами "справжній вірус – це расизм", "Не буде справедливості – не буде миру", "Стоп расизм", "Припиніть убивства темношкірих людей" та вже відомий "Black lives matter".

A #Strasbourg, la place Kléber se remplit, les manifestants scandent "#JusticePourAdama" depuis plusieurs minutes déjà@Rue89Strasbourg pic.twitter.com/iM9gXEpnuO — Guillaume Krempp (@GuillaumeKrempp) June 5, 2020

Акції пройшли мирно, лише у Руані відбулася сутичка з поліцією – окремі люди кинули петарди, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

Заклики до організації акцій лунають у низці інших міст – Париж, Бордо, Нанті, Марселі та інших, попри те, що епідемія коронавірусу ще не подолана.

У Парижі префектура поліції вже заборонила декілька акцій, які хотіли провести сьогодні, 6 червня - через загрозу коронавірусу. Їх планувалося щонайменше дві - біля посольства США та на Марсовому полі.

Нагадаємо, 2 червня у Парижі понад 20 тисяч людей зібралися вшанувати пам'ять темношкірого француза Адами Траоре, який загинув під час поліцейської операції 2016 року. Його загибель деякі порівнюють зі смертю Джорджа Флойда в США.