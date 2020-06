В Париже произошли столкновения во время антирасистской демонстрации

Французская полиция в субботу применила слезоточивый газ к демонстрантам в центре Парижа, где тысячи людей собрались на демонстрацию против расизма и насилия со стороны полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протест был организован сторонниками Адамы Траоре, 24-летнего темнокожего мужчины, скончавшегося в 2016 году после задержания в полиции под Парижем. Протестующие не получали согласие полиции на проведение акции.

Beautiful scenes from #France.

Protesters #FightBack as they try to save a fellow protester from police detention during a protest against police brutality in #Paris, following a call from the #JusticePourAdama and #BlackLivesMatter movements.

