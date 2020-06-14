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В Париже произошли столкновения во время антирасистской демонстрации

Воскресенье, 14 июня 2020, 10:56

Французская полиция в субботу применила слезоточивый газ к демонстрантам в центре Парижа, где тысячи людей собрались на демонстрацию против расизма и насилия со стороны полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протест был организован сторонниками Адамы Траоре, 24-летнего темнокожего мужчины, скончавшегося в 2016 году после задержания в полиции под Парижем. Протестующие не получали согласие полиции на проведение акции.

Митингующие и правозащитники обвиняют правоохранителей в жестком обращении с мигрантами.

Сначала акция проходила мирно, однако через несколько часов начались стычки с полицией, некоторые демонстранты бросали в стражей порядка бутылки и камни.

 

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, после чего толпа разошлась.

Протесты во Франции продолжаются уже вторую неделю, несмотря на запрет на массовые собрания через коронавирус. О гибели Траоре снова заговорили из-за сравнения со смертью Джорджа Флойда в США.

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