В Париже произошли столкновения во время антирасистской демонстрации

Французская полиция в субботу применила слезоточивый газ к демонстрантам в центре Парижа, где тысячи людей собрались на демонстрацию против расизма и насилия со стороны полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протест был организован сторонниками Адамы Траоре, 24-летнего темнокожего мужчины, скончавшегося в 2016 году после задержания в полиции под Парижем. Протестующие не получали согласие полиции на проведение акции.

Beautiful scenes from #France.

Protesters #FightBack as they try to save a fellow protester from police detention during a protest against police brutality in #Paris, following a call from the #JusticePourAdama and #BlackLivesMatter movements.

Against State repression! pic.twitter.com/B1dGwSkw62 — th1an1 (@th1an1) June 13, 2020

Митингующие и правозащитники обвиняют правоохранителей в жестком обращении с мигрантами.

Сначала акция проходила мирно, однако через несколько часов начались стычки с полицией, некоторые демонстранты бросали в стражей порядка бутылки и камни.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, после чего толпа разошлась.

Протесты во Франции продолжаются уже вторую неделю, несмотря на запрет на массовые собрания через коронавирус. О гибели Траоре снова заговорили из-за сравнения со смертью Джорджа Флойда в США.