Евакуйованим під час пандемії німцям доведеться сплатити частину витрат держави

Жителям Німеччини, яких влада евакуювала з інших країн під час пандемії коронавірусної хвороби, доведеться заплатити за своє повернення додому.

Такую заяву зробило Міністерство закордонних справ Німеччини, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Учасники будуть індивідуально поінформовані найближчими днями та тижнями про частку витрат, яку вони повинні сплатити", - зазначили у міністерстві.

Кампанія з повернення на батьківщину німців, що перебували під час спалаху коронавірусної інфекції за кордоном, почалася 17 березня.

З того часу на батьківщину було повернуто 240 тисяч людей, з них 66 тисяч - за допомогою зафрахтованих МЗС літаків. Кошторис операції з повернення німців оцінювали в 100 мільйонів євро.

Як пояснили у міністерстві, згідно із законом про консульську службу доправлені додому повинні сплатити частину витрат за чартерні рейси. При визначенні суми, яку виставлять евакуйованим, врахують наступні фактори: відстань перельоту, середня ціна квитка на відповідний рейс та вартість подібних евакуаційних акцій в інших країнах-членах ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що влада в майбутньому не евакуюватиме жителів країни, які заразяться коронавірусом під час відпусток за кордоном.