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Эвакуированным во время пандемии немцам придется оплатить часть расходов государства

Воскресенье, 14 июня 2020, 13:51

Жителям Германии, которых власти эвакуировали из других стран во время пандемии коронавирусной болезни, придется заплатить за свое возвращение домой.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Участники будут индивидуально проинформированы в ближайшие дни и недели о доле расходов, которую они должны заплатить", - отметили в министерстве.

Кампания по возвращению на родину немцев, находившихся во время вспышки коронавирусной инфекции за рубежом, началась 17 марта.

С тех пор на родину было возвращено 240 000 человек, из них 66 000 - с помощью зафрахтованных МИД самолетов. Смета операции по возврату немцев оценивалась в 100 миллионов евро.

Как пояснили в министерстве, по закону о консульской службе доставленные домой должны оплатить часть расходов за чартерные рейсы.

При определении суммы, которую выставят эвакуированным, учтут следующие факторы: расстояние перелета, средняя цена билета на соответствующий рейс и стоимость подобных эвакуационных акций в других странах-членах ЕС.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власть в будущем не будет эвакуировать жителей страны, которые заразятся коронавирусом во время отпусков за рубежом.

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