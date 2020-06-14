Британія може змінити вимоги карантину для мандрівників

Британський уряд розглядає варіанти щодо двотижневого карантину для в'їжджаючих в країну людей і, можливо, зможе внести зміни в це правило.

Про це заявив у неділю міністр фінансів Британії Ріші Сунак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми всі хочемо, щоб подорожі знову відкрилися, і, як і все інше, ми хочемо переконатися, що у нас вжиті правильні заходи в потрібний час, засновані на науці і всьому іншому, що ми повинні враховувати", - сказав Сунак.

"Ми розглядаємо всі варіанти, щоб переконатися, що це (відновлення подорожей) можливо, і у людей є пропозиції про те, як з плином часу ми могли б відкрити деякі транспортні коридори, і тому міністр транспорту активно розглядає всі ці варіанти" – додав він.

Уряд зазнав сильного тиску з боку туристичної індустрії та інших секторів через карантинну політику, яку він запровадив минулого тижня. Авіалінії заявили, що це вдарить по робочих місцях і туризму.

Нові правила вимагають від більшості в'їзних мандрівників самостійно ізолюватись протягом 14 днів, хоча існує понад 40 категорій приїжджих, які в основному стосуються певних працівників, які не підпадають під дію правил.

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