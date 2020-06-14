Британия может изменить требования карантина для путешественников

Британское правительство рассматривает варианты относительно двухнедельного карантина для въезжающих в страну людей и, возможно, сможет внести изменения в это правило.

Об этом заявил в воскресенье министр финансов Британии Риши Сунак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы все хотим, чтобы путешествия снова открылись, и, как и все остальное, мы хотим убедиться, что у нас приняты правильные меры в нужное время, основанные на науке и всем остальном, что мы должны учитывать", - сказал Сунак.

"Мы рассматриваем все варианты, чтобы убедиться, что это (возобновление путешествий) возможно, и у людей есть предложения о том, как с течением времени мы могли бы открыть некоторые транспортные коридоры, и потому министр транспорта активно рассматривает все эти варианты", – добавил он.

Правительство подверглось сильному давлению со стороны туристической индустрии и других секторов из-за карантинной политики, введенной им на прошлой неделе. Авиалинии заявили, что это ударит по рабочим местам и туризма.

Новые правила требуют от большинства въездных в Британию путешественников самостоятельно изолироваться в течение 14 дней, хотя существует более 40 категорий приезжих, которые в основном касаются определенных работников, которые не подпадают под действие правил.