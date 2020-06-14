Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

"Они не равны нормальным людям": в Польше скандал из-за заявления депутата партии власти о ЛГБТ

Испания 21 июня откроет границы со всеми странами ЕС, кроме Португалии

В пункте пропуска "Шегини" сотни людей ждут в очереди, чтобы попасть в Польшу

Страны ЕС подписали соглашение на закупку 300 млн доз вакцин от коронавируса






Британия может изменить требования карантина для путешественников

Воскресенье, 14 июня 2020, 14:48

Британское правительство рассматривает варианты относительно двухнедельного карантина для въезжающих в страну людей и, возможно, сможет внести изменения в это правило.

Об этом заявил в воскресенье министр финансов Британии Риши Сунак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы все хотим, чтобы путешествия снова открылись, и, как и все остальное, мы хотим убедиться, что у нас приняты правильные меры в нужное время, основанные на науке и всем остальном, что мы должны учитывать", - сказал Сунак.

"Мы рассматриваем все варианты, чтобы убедиться, что это (возобновление путешествий) возможно, и у людей есть предложения о том, как с течением времени мы могли бы открыть некоторые транспортные коридоры, и потому министр транспорта активно рассматривает все эти варианты", – добавил он.

Правительство подверглось сильному давлению со стороны туристической индустрии и других секторов из-за  карантинной политики, введенной им на прошлой неделе. Авиалинии заявили, что это ударит по рабочим местам и туризма.

Новые правила требуют от большинства въездных в Британию путешественников самостоятельно изолироваться в течение 14 дней, хотя существует более 40 категорий приезжих, которые в основном касаются определенных работников, которые не подпадают под действие правил.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Карантин
powered by lun.ua