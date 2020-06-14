Кулеба объяснил, почему не летал в Париж с Ермаком

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что не летал в Париж вместе с украинской делегацией за несовпадения графиков с его французским коллегой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Только потому, что министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана сегодня нет в Париже. Если бы у нас с моим французским визави совпали графики, то смысл лететь был бы" - сказал Кулеба.

Он отметил, что по этому поводу разгоняется очередная "измена".

"Но я в последнее время склоняюсь к мысли, что надо прекратить волноваться за "измены", потому что я этим всегда очень переживал и целую книжку написал, чтобы помочь людям беречь здравый смысл. Но, похоже, не все этого хотят, потому что жить в конспирологии веселее" - сказал Кулеба.

Украинская делегация посетила Париж 12 июня.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном в Париже рассказал об усилиях Украины по интенсификации Минского переговорного процесса.