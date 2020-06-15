Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень

У Молдові після понад трьох місяців перерви відновили роботу ресторани і спортзали, попри рекордне зростання кількості нових заражень коронавірусом минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У Молдові 15 червня відновили роботу кафе і ресторани, після трьох місяців карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Працівники закладів повинні будуть регулярно міряти температуру і працювати у засобах захисту, та забезпечити антисептики та окремі вбиральні для клієнтів і персоналу.

Від клієнтів вимагають дотримуватися у закладі дистанції 1,5-2 метри. За одним столиком можуть розміститися не більше 4 відвідувачів, за винятком, коли це члени однієї родини.

З 15 червня дозволили відкритися також спортзалам та фітнес-клубам. Втім, деякі мережі вже оголосили, що відкладають відкриття, тому що "заходи, які висуваються, технічно неможливо організувати та виконати".

Ресторани і спортзали у Молдові були зачинені з 17 березня у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Послаблення карантину відбулося на тлі рекордного стрибка кількості нових хворих минулого тижня. Увечері 11 червня в країні зафіксували найбільший з початку епідемії приріст заражень – 406 за добу. Показники наступних днів були нижчими, але все одно перевищували попередні антирекорди.

Президент Ігор Додон, коментуючи ситуацію, назвав причиною послаблення карантинних обмежень, а також зростання кількості проведених тестів.

Прем'єр Іон Кіку заявив, що уряд не збирається повертати карантинні обмеження, тому що це призведе до катастрофічних наслідків для економіки.