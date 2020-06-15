Молдова открыла рестораны и спортзалы, несмотря на рост числа зараженных

В Молдове после более чем трех месяцев перерыва возобновили работу рестораны и спортзалы, несмотря на рекордный рост количества новых заражений коронавирусом на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В Молдове 15 июня возобновили работу кафе и рестораны, после трех месяцев карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Работники учреждений должны будут регулярно измерять температуру и работать в средствах защиты, нужно также обеспечить антисептики и отдельные туалеты для клиентов и персонала.

От клиентов требуют соблюдать в заведении дистанцию 1,5-2 метра. За одним столиком могут разместиться не более четырех посетителей, за исключением ситуации, когда это – члены одной семьи.

С 15 июня позволили открыть также спортзалы и фитнес-клубы. Впрочем, некоторые сети уже объявили, что откладывают открытие, потому что "меры технически невозможно организовать и выполнить".

Рестораны и спортзалы в Молдове были закрыты с 17 марта в связи с эпидемией коронавируса.

Ослабление карантина произошло на фоне рекордного скачка количества новых больных на прошлой неделе. Вечером 11 июня в стране зафиксировали крупнейший с начала эпидемии прирост заражений - 406 в сутки. Показатели следующих дней были ниже, но все равно превышали предыдущие антирекорды.

Президент Игорь Додон, комментируя ситуацию, назвал причиной ослабление карантина, а также рост количества проведенных тестов.

Премьер-министр Ион Кику заявил, что правительство не собирается возвращать карантин, так как это приведет к катастрофическим последствиям для экономики.