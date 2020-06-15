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Чорногорія, "вільна від коронавірусу", повідомила про новий випадок інфекції

Понеділок, 15 червня 2020, 11:52

Чорногорія, яка 2 червня оголосила про завершення епідемії коронавірусу, повідомила про підтверджений імпортований випадок інфікування. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Лабораторії Інституту громадського здоров’я Чорногорії протягом вихідних провели 128 тестів на коронавірус і один зі зразків був позитивним.

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Інфікована людина побувала у Боснії та Герцеговині минулого тижня, а потім перебувала в добровільної самоізоляції.

"Епідеміологічні дослідження тривають, і початкові дані вказують на те, що кількість контактів (інфікованої особи. - Ред.) була мінімальна", - йдеться у повідомленні інституту.

24 травня Чорногорія проголосила себе "першою у Європі країною, що поборола коронавірус", оскільки в країні я не залишилося жодного активного випадку захворювання. 

Ввечері 2 червня Чорногорія офіційно оголосила про завершення епідемії в країні.

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Коронавірус Чорногорія Епідемія у цифрах
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