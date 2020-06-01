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Чорногорія дозволила в'їзд іноземцям з понад 120 країн, України в списку немає

Понеділок, 1 червня 2020, 08:24

Інститут громадської охорони здоров'я Чорногорії оновив список країн, з яких дозволено прибуття і перебування в країні з 1 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація розміщена на сайті інституту.

У список входять понад 120 країн, які відповідають встановленим епідеміологічним критеріям. Це низка країн Євросоюзу, Китай, країни Африки і Латинської Америки. У списку немає США і Росії.

В’їзд до Чорногорії дозволений, якщо кількість активних випадків зараження COVID-19 менша 25 на 100 000 жителів у країні, резидентом якої є громадянин, та в країні, з якої він в'їжджає до Чорногорії.

Північної Македонії та Ірландії, які вважалися безпечними, також більше немає в списку, в цих країнах в неділю збільшилася кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

Україна не входить до числа країн, громадяни якої можуть відвідати Чорногорію.

Нагадаємо, 24 травня Чорногорія першою з країн Європи оголосила про відсутність на її території активних випадків коронавірусу.

З 20 травня у Чорногорії почалася перша фаза відновлення роботи міжнародних аеропортів у Подгориці і Тіваті.

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